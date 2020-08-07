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СК сообщил об аресте экс-проректора МГУ 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Суд арестовал экс-проректора МГУ
Фото: РИА Новости
Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин арестован в Саранске на два месяца по делу о преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу — на два месяца », — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно о задержании Гришина в Москве.
В 2018 году ректора и учредителя Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за долги по зарплате сотрудникам.
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Происшествия , Алексей Гришин , МГУ , Минстрой , РИА Новости
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