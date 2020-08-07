Суд арестовал экс-проректора МГУ

Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин арестован в Саранске на два месяца по делу о преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
«Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу — на два месяца », — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно о задержании Гришина в Москве.
В 2018 году ректора и учредителя Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за долги по зарплате сотрудникам.