Суд арестовал экс-проректора МГУ

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«Гришину предъявлено дополнительное обвинение. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу — на два месяца », — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно о задержании Гришина в Москве.

В 2018 году ректора и учредителя Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за долги по зарплате сотрудникам.