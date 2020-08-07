Адвокаты по делу Ефремова получили десятки штрафов 

Адвокаты Александр Добровинский и Эльман Пашаев, представляющие стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова , имеют десятки штрафов за превышение скорости. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

На автомобили Добровинского, отстаивающего интересы семьи погибшего Сергея Захарова , выписано в общей сложности 83 штрафа, многие из которых не оплачены. Адвокат имеет такие машины, как кабриолет Aston Martin DB9, Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost.

Множество штрафов получил и защищающий Ефремова Пашаев, его задолженность по ним составляет 34 тысячи рублей, сообщил источник. Его черный Maybach заложен в автоломбард. Кроме того, по словам собеседника газеты, Пашаев уклоняется от уплаты налогов на землю, транспорт и жилье. Его адвокатская фирма считается убыточной.

6 августа стало известно о криминальном прошлом Пашаева. По словам нового адвоката артиста Анны Бутыриной, ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по статье 163 УК РФ («Вымогательство»), но позже ее заменили на статью 330 УК РФ («Самоуправство»).

5 августа сообщалось, что адвокат потерпевшей стороны выехал с территории Пресненского суда на автомобиле Aston Martin. На машине имеется именная гравировка AAD (Александр Андреевич Добровинский). На предыдущее заседание адвокат приезжал на автомобиле Rolls-Royce.

8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался. Ефремова отправили под домашний арест до января 2021 года.