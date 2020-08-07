Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае

В поселке Чегдомын Хабаровского края во время свадебной фотосессии провалился мост под молодоженами. Об этом сообщает "Интерфакс".

Известно, что невеста была беременна. После падения она определенное время находилась в речной воде.

О происшествии узнал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

"Узнал из сообщений, что в Чегдомыне рухнул мост, якобы отремонтированный местной администрацией. Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю все на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", — отреагировал на ситуацию врио главы региона в своем телеграмм-канале.

Ранее британец сжег свою квартиру, пытаясь сделать сюрприз невесте. 26-летний мужчина четыре часа украшал комнату цветами и воздушными шарами, после чего зажег свечи, уложенные фразой: "Marry me?" ("Выйдешь за меня?").

После этого пара отправилась на свидание. Когда Ндреу с избранницей вернулись домой, из квартиры мужчины уже шел дым. Несмотря на вмешательство пожарных, квартира полностью выгорела.