Блогера обвинили в убийстве соседа ради славы в TikTok 

Американца Захарию Латэма (Zachary T. Latham) обвинили в убийстве соседа, 51-летнего Уильяма Дурэма (William Durham). Адвокаты погибшего считают, что 18-летний юноша зарезал мужчину ради славы в соцсети TikTok, передает NJ.com.

Латэм, житель Нью-Джерси, нанес Дурэму смертельный удар ножом в мае во время ссоры с соседом, с которым у него давно были тяжелые отношения. ЧП произошло около дома блогера, куда пришла семья его противника. Сторона обвиняемого утверждает, что погибший атаковал первым и юноша лишь защищался.

Адвокаты Дурэма настаивают на том, что молодой человек хотел снять очередное видео ссоры с ними для своего аккаунта TikTok. Отмечается, что он поступал так и прежде, причем один из роликов набрал три миллиона просмотров. Жена обвиняемого Сара запечатлела весь инцидент на видео, которое, как считает семья умершего, Латэм хотел опубликовать позднее. «Если бы он действительно переживал за свою безопасность, то просто зашел бы внутрь дома, закрылся и вызвал полицию», — утверждают адвокаты семьи Дурэма.

В настоящее время Латэм находится на свободе — суд по делу об убийстве пройдет в мае 2021 года. Он продолжает снимать видео в TikTok, в основном об автомобилях.