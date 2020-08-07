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Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса 

RT на русском и ещё 1 59 минут назад
Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса
Фото: РИА Новости
Спасатели эвакуировали двух альпинистов с Эльбруса, которые запросили помощь во время восхождения. Об этом информирует ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что 7 августа на Эльбрусе прошло три спасательных операции. Утром на высоте 5,2 тыс. м стало плохо спортсмену из Белгорода. К полудню он был спущен на высоту 3,8 тыс. м. Угрозы его жизни нет.
Позже на высоте более 5 тыс. м помощь понадобилась ещё двум альпинистам.

«По состоянию на 17.55 мск поисково-спасательные работы на высотах 5300 и 5600 метров завершены, оба эвакуированных от помощи медиков отказались», — цитирует РИА Новости МЧС.

В июле на вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика
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