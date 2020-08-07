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Летевший в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги 

Вероника Полынина 7 минут назад
Летевший в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги
Фото: Reuters
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший рейсом из Ставрополя в Москву, подал сигнал тревоги за полчаса до посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Самолет начал снижаться и в настоящее время летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Посадка SSJ 100 в Шереметьево ожидается в 16.49 мск.
По предварительной информации, причиной сигнала тревоги стала техническая неисправность.
Как писал «Рамблер», 4 августа в петербургском аэропорту «Пулково» совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320. Экипажу самолета, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Красноярск, пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла. Посадка прошла успешно.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Москва , Ставрополь
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