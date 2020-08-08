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В Москве умерли 12 человек с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
В Москве умерли 12 человек с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Еще 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.
У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4572 человек.
За все время в Москве выявлено более 246 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 188 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 882,3 тысячи случаев COVID-19.
Ранее стало известно, что московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Заболеваемость прогнозируется на уровне 500-800 новых случаев в сутки.
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Происшествия , Правительство Москвы , Москва
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