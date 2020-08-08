В Москве умерли 12 человек с коронавирусом 

Еще 12 человек с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4572 человек.

За все время в Москве выявлено более 246 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 188 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 882,3 тысячи случаев COVID-19.