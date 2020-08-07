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Экс-супруги убили пенсионерку и сожгли ее тело 

Павел Тиунов 45 минут назад
Бывшие супруги отправились в следственный изолятор по обвинению в убийстве знакомой пожилой женщины, сообщает Znak.com. Оба сознались в преступлении.
Трагедия произошла в ночь на 4 августа. 35-летний мужчина и его 30-летняя бывшая жена пришли в гости к знакомой 69-летней пенсионерке. Все трое начали выпивать. В ходе застолья между пожилой женщиной и молодой гостьей произошёл конфликт. В результате обвиняемая несколько раз ударила оппонентку ножом и осколком бутылки. Её спутник в свою очередь затянул на голове жертвы полиэтиленовый пакет. Труп пенсионерки злоумышленники облили спиртом, подожгли и скрылись.
Спустя несколько часов после совершения преступления оба подозреваемых были задержаны. На первом же допросе пара созналась в убийстве. В результате суд принял решение поместить их в СИЗО на время расследования. Примечательно, что женщина сама попросилась в изолятор, а ее экс-супруг настаивал на домашнем аресте.
Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Выборга ударила ножом в грудь своего бывшего мужа в процессе конфликта. Оба были пьяны. Известно, что женщина ранее была судима за нанесение тяжких телесных повреждений.
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Происшествия , ФСИН
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