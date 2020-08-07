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Стало известно о возвращении в Москву полковника-миллиардера Захарченко 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Фото: РИА Новости
Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули в московский следственный изолятор, он не доехал до мордовской колонии, где должен отбывать срок за коррупцию. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Горбатенко.
По его словам, осужденного полицейского сняли прямо с пересылки и этапировали обратно в спецблок «Матросской тишины», известном, как «Кремлевский централ».
Адвокат пояснил, что Захарченко знакомится с материалами нового дела. По версии следствия, в декабре 2015 года полковник получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях в Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 по август 2016 года Захарченко ежемесячно получал взятки от группы бизнесменов за общее покровительство. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,4 миллиарда рублей.
В начале июля бывшего полковника увезли из Москвы в мордовскую колонию №5, так как у него истек предельный срок пребывания в изоляторе без избрания меры пресечения.
В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковника полиции. Позже ему сократили срок на полгода.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Дмитрий Захарченко , МВД , ФСИН , Москва
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