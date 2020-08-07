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Суд в Париже отклонил жалобу защиты Винника по европейскому ордеру 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Суд отклонил жалобу Винника на его арест в Париже
Фото: Reuters
Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу защиты россиянина Александра Винника на его заключение под стражу во Франции на основании выданного Парижем европейского ордера на арест.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Данный запрос отклонён судом», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство по делу Винника должно начаться 14 сентября.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.
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Происшествия , Александр Винник , ИТАР-ТАСС
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