Суд отклонил жалобу Винника на его арест в Париже

Все новости на карте

Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу защиты россиянина Александра Винника на его заключение под стражу во Франции на основании выданного Парижем европейского ордера на арест.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Данный запрос отклонён судом», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что судебное разбирательство по делу Винника должно начаться 14 сентября.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Вашингтона, отмывались миллиарды долларов.