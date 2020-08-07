В Ливане рассматривают несколько версий по взрыву

Причиной взрыва в Бейруте могло стать внешнее воздействие. Этого, как сообщает ТАСС, не исключает следствие по делу о взрыве.

4 августа, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 149 человек, пострадали пять тысячи человек.

Сегодня президент Ливана Мишель Аун рассказал, что следствие по делу о взрыве рассматривает несколько версий причин случившегося, в том числе версии о халатности, несчастном случае и внешнем воздействии. Он заверил, что все виновные будут наказаны.