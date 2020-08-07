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Россиянка воткнула нож в грудь бывшего мужа 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянка воткнула нож в грудь бывшего мужа
Фото: РИА Новости
В Выборге местная жительница задержана по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему экс-супругу, сообщает РЕН ТВ. Женщина во время встречи с бывшим мужем схватилась за нож.
Инцидент произошёл вечером 6 августа в квартире жилого дома на улице Шестакова. Экс-супруги встретились за одним столом, щедро уставленным алкоголем. В процессе возлияний у мужчины и женщины возник конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и воткнула его в грудь бывшего возлюбленного. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Известно, что задержанная ранее уже была судима за аналогичное преступление. В настоящее время идет доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Хабаровска убила своего собутыльника, который попытался ее изнасиловать. Женщина, раненая ножом в ногу, смогла выхватить у обидчика холодное оружие и нанести ему несколько смертельных ран. В результате суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.
Комментарии
Происшествия , РЕН ТВ , Выборг
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