Россиянка воткнула нож в грудь бывшего мужа 

Выборге местная жительница задержана по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему экс-супругу, сообщает РЕН ТВ. Женщина во время встречи с бывшим мужем схватилась за нож.

Инцидент произошёл вечером 6 августа в квартире жилого дома на улице Шестакова. Экс-супруги встретились за одним столом, щедро уставленным алкоголем. В процессе возлияний у мужчины и женщины возник конфликт, в ходе которого подозреваемая схватила нож и воткнула его в грудь бывшего возлюбленного. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Известно, что задержанная ранее уже была судима за аналогичное преступление. В настоящее время идет доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Хабаровска убила своего собутыльника, который попытался ее изнасиловать. Женщина, раненая ножом в ногу, смогла выхватить у обидчика холодное оружие и нанести ему несколько смертельных ран. В результате суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.