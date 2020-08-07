Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае

Они утверждают, что их духовный наставник призывал их к радикальным действиям. В итоге завербованные вступили в состав тайной террористической организации, а также планировали присоединиться к одному из международных экстремистских формирований.

В квартире задержанного духовного деятеля, помимо запрещенной экстремистской литературы, были обнаружены пикантные предметы, в частности, набор для БДСМ-игр. Кроме того, одна из девушек, посещавших мечеть, заявила, что имам интересовался у нее подробностями интимной жизни.