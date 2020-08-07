Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае

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Задержание имама-БДСМщика попало на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Красноярском крае по подозрению в вовлечении населения в террористическую организацию задержан имам мечети. Показания против Марата Мухаметшина — имама мечети Иман в Лесосибирске — дали завербованные им его бывшие прихожане.
Они утверждают, что их духовный наставник призывал их к радикальным действиям. В итоге завербованные вступили в состав тайной террористической организации, а также планировали присоединиться к одному из международных экстремистских формирований.
В квартире задержанного духовного деятеля, помимо запрещенной экстремистской литературы, были обнаружены пикантные предметы, в частности, набор для БДСМ-игр. Кроме того, одна из девушек, посещавших мечеть, заявила, что имам интересовался у нее подробностями интимной жизни.
Происшествия , Видео , Иман , Марат Мухаметшин , Красноярский Край , Лесосибирск
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