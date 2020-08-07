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Отец убитой в Крыму шестилетней девочки признал вину 

ТАСС и ещё 1 56 минут назад
Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности в отношении отца шестилетней девочки, убитой в Крыму, направлено в суд. Отец ребенка признал свою вину, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.
Шестилетняя девочка пропала 31 мая, когда отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным следствия, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. Отца девочки задержали по подозрению в оставлении в опасности, а его приятеля обвиняют в убийстве и изнасиловании ребенка.

"Отец девочки вину в оставлении им в опасности своего ребенка признал полностью, дал признательные показания. В настоящее время собраны исчерпывающие доказательства вины отца девочки в совершении им инкриминируемого преступления, следствие завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Республика Крым
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