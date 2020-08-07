Шестилетняя девочка пропала 31 мая, когда отец взял ее на рыбалку. На следующий день ее тело обнаружили в Северо-Крымском канале. По данным следствия, отец после распития алкоголя с друзьями на берегу канала отпустил дочку со своим приятелем, который вызвался проводить ее домой. Отца девочки задержали по подозрению в оставлении в опасности, а его приятеля обвиняют в убийстве и изнасиловании ребенка.

"Отец девочки вину в оставлении им в опасности своего ребенка признал полностью, дал признательные показания. В настоящее время собраны исчерпывающие доказательства вины отца девочки в совершении им инкриминируемого преступления, следствие завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.