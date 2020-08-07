Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

Адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова Александр Добровинский приехал сегодня на суд по делу актера Михаила Ефремова на самокате. Так защищающий права потерпевших хотел продемонстрировать журналистам, что они слишком много внимания уделяют его автомобилям и внешнему виду.
«Я приехал сегодня специально на самокате. Напишите о Захарове, о его жизни, о том, что его нет, о его детях. А все остальное — наносное», — завил корреспондентам Добровинский.
Напомним, сегодня суд возвращается к рассмотрению дела о резонансном ДТП с участием Ефремова. Авария, в результате которой скончался курьер Сергей Захаров, произошла 8 июня в центре Москвы. Известному артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.