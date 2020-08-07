Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате

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Приехавший в суд на самокате Добровинский попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова Александр Добровинский приехал сегодня на суд по делу актера Михаила Ефремова на самокате. Так защищающий права потерпевших хотел продемонстрировать журналистам, что они слишком много внимания уделяют его автомобилям и внешнему виду.

«Я приехал сегодня специально на самокате. Напишите о Захарове, о его жизни, о том, что его нет, о его детях. А все остальное — наносное», — завил корреспондентам Добровинский.

Напомним, сегодня суд возвращается к рассмотрению дела о резонансном ДТП с участием Ефремова. Авария, в результате которой скончался курьер Сергей Захаров, произошла 8 июня в центре Москвы. Известному артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.
Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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