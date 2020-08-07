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В Магнитогорске пенсионерка «сняла порчу» за два миллиона рублей 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Пенсионерка «сняла порчу» за два млн рублей
Фото: РИА Новости
Пожилая жительница города Магнитогорск Челябинской области отдала двум женщинам, обещавшим снять с нее порчу, более 2 миллионов рублей, мошенниц разыскивает полиция, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в дежурную часть отдела полиции "Ленинский" УМВД России по Магнитогорску обратилась 70-летняя жительница города. Она рассказала, что на улице к ней подошли две женщины и предложили улучшить состояние здоровья, проведя обряд снятия порчи. Незнакомкам потребовалась вся имеющаяся наличность, и пожилая женщина взяла деньги из дома, сняла со счета и на следующий день отдала им. По договоренности с незнакомками спустя сутки потерпевшая пришла забирать деньги после ритуала, но женщины не пришли, и она обратилась в полицию. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.

"По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления", — говорится в сообщении.

Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет, уточняется в сообщении.
Полицейские обращаются к гражданам и напоминают, что лица, предлагающие на улице свои услуги в качестве гадалок, целителей — это мошенники, никогда не вступайте с ними в диалог и тем более не передавайте материальные ценности или денежные средства, поясняется в сообщении.
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Происшествия , МВД , Магнитогорск
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