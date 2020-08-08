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Беспорядки начались у здания парламента в Бейруте 

Газета.Ru и ещё 10 37 минут назад
Беспорядки начались у здания парламента в Бейруте
Фото: Reuters
У здания парламента Ливана в Бейруте начались столкновения протестующих с полицией, сообщает РИА "Новости".
В Бейруте проходит массовая антиправительственная демонстрация, указано в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, чтобы оттеснить митингующих от парламента, демонстранты бросают в полицейских камни.
В настоящее время к месту демонстрации стягивают дополнительные силы, передает агентство.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии более 300 тысяч остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
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Происшествия , В мире , МВД , РИА Новости , Бейрут , Ливан
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