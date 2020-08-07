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В Ингушетии введен режим КТО 

Москва24 и ещё 6 39 минут назад
В Ингушетии введен режим КТО
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Такую информацию представил Оперативный штаб, передает РИА Новости.
Известно, что режим КТО ввели на части территории Назрани и в селении Сагопши в Малгобекском районе.
В Оперштабе отметили, что особый режим объявлен начальником УФСБ России по Республике Ингушетия в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности.

"Принято решение о проведении с 22.25 по московскому времени 6 августа контртеррористической операции на территории города Назрань и в селении Сагопши Малгобекского района", — подтвердили в Оперштабе.

Уточняется, что в Назрани район проведения КТО ограничен улицами Московская, Барзоева, Газгиева, Серго, Насыр-Кортская и Парчиева. При этом в Сагопши режим введен в пределах населенного пункта.
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Происшествия , Африка , Ближний Восток , ФСБ , РИА Новости , Назрань , Республика Ингушетия
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