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ФСБ предотвратила армяно-азербайджанское побоище 

Вероника Полынина 1 час назад
ФСБ предотвратила армяно-азербайджанское побоище
Фото: ТАСС
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ФСБ совместно с представителями национальных диаспор предотвратили массовую драку армян и азербайджанцев. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник рассказал, что конфликт начался как бытовая ссора двух сослуживцев на работе. Они давно недолюбливали друг друга, и в одной из словесных перепалок затронули тему Нагорного Карабаха. Выяснилось, что у одного из участников спора в 1990-е годы там погибли родственники.
После этого один из конфликтующих обратился в диаспору, второй воспринял это как «стукачество» и вызвал оппонента «на разборки».

«Уже когда стало известно о готовящейся крупной драке, представители обеих диаспор обратились к кураторам в ФСБ за помощью, чтобы утихомирить молодежь», — заявил собеседник издания.

Информацию официально не подтверждают ни в ФСБ, ни в местной полиции. Представители диаспор посоветовали не заострять внимание на национальностях при обсуждении бытовых конфликтов.
Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении
Как сообщал «Рамблер», 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошел очередной конфликт: в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха в Товузском районе Азербайджана было зафиксировано вооруженное столкновение. В результате погибли четверо человек, пятеро были ранены. После обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана конфликты между уроженцами двух стран начали происходить в России.
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Происшествия , ФСБ , Ханты-Мансийский автономный округ
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