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ЧП во Франции: мужчина захватил заложников 

Вероника Полынина и ещё 8 11 минут назад
ЧП во Франции: мужчина захватил заложников
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Во французском городе Гавр вооруженный мужчина захватил заложников в банке, передает Le Figaro.
По данным издания, в заложниках у преступника находится пять человек.
Сообщается, что мужчина вооружен пистолетом. Он отпустил одну из заложниц и через нее передал «многочисленные» требования властям.
Одно из требований — «освободить палестинских детей, несправедливо заключенных в тюрьмы в Израиле», второе — разрешить палестинцам до 40 лет доступ в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Полиция оцепила Страсбургский бульвар. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту полицейской операции.
Как сообщал «Рамблер», мечеть Аль-Масджид аль-Акса находится на Храмовой горе в Иерусалиме. В 2007 году, после прихода к власти в Секторе Газа движения ХАМАС, израильские власти запретили въезд жителям анклава на территорию Западного берега реки Иордан. В 2014 году израильские власти разрешили вход в мечеть для совершения пятничной молитвы только мужчинам старше 50 лет во избежание столкновений между палестинской молодежью и израильскими право-радикальными группировками.
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Происшествия , Африка , Криминал , Хамас , Le Figaro , Гавр
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