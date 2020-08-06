ЧП во Франции: мужчина захватил заложников 

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По данным издания, в заложниках у преступника находится пять человек.

Сообщается, что мужчина вооружен пистолетом. Он отпустил одну из заложниц и через нее передал «многочисленные» требования властям.

Одно из требований — «освободить палестинских детей, несправедливо заключенных в тюрьмы в Израиле», второе — разрешить палестинцам до 40 лет доступ в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Полиция оцепила Страсбургский бульвар. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту полицейской операции.