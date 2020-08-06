Ефремов «с трудом» узнал себя на видео с места ДТП 

Актер Михаил Ефремов в зале Пресненского суда Москвы заявил, что «с трудом» узнает себя на кадрах, снятых после смертельного ДТП.

В суде были представлены видеодоказательства по делу. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский поинтересовался, узнает ли себя Ефремов на кадрах, передает РИА «Новости».

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил актер.

Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила актера, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

Также в суде продемонстрировали видеозаписи, на которых артист после смертельного ДТП в Москве ходит пьяный и шокированный.

Накануне гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии. На это Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.