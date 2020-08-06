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Жителя Липецка осудили за упавшую с балкона сосульку-убийцу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россиянина осудили за сосульку-убийцу
Фото: globallookpress.com
Суд в Липецке вынес приговор местному жителю по делу об упавшей сосульке, убившей пожилую женщину, сообщило СУ Следственного комитета по региону.

«Следователи выяснили, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция, и он обязан следить за ее состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи», — передает РИА «Новости» сообщение СК.

Отмечается, что суд признал владельца квартиры виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на полтора года, а также обязал выплатить семье погибшей женщины почти 420 тыс. рублей.
По данным следствия, вечером 4 февраля 2019 года с козырька балкона на пятом этаже жилого дома № 94 по Депутатской улице на 78-летнюю прохожую упала «снежная глыба».
Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась на следующее утро от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.
Напомним, в Ярославле в прошлом году управляющая компания убрала с жилого дома на улице Щепкина сосульку высотой в пять этажей: от крыши до фундамента здания.
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