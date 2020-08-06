Перерезала горло: «модель-фрик» жестоко расправилась с возлюбленным 

Под Санкт-Петербургом 22-летняя девушка перерезала своему молодому человеку горло во время вечеринки, сообщает телеграм-канал 112.

Домашняя вечеринка в поселке Кудрово под Петербургом закончилась трагедией. 22-летняя девушка, которую телеграм-канал называет «моделью-фриком», после ссоры с возлюбленным схватила нож, вонзила ему в грудь, а затем перерезала горло.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и полицию.

Девушка задержана, молодой человек находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Рамблер» писал, что ранее неизвестные в подмосковном Железнодорожном избили и трижды ударили ножом в шею стилиста из-за его внешнего вида и необычного цвета волос.