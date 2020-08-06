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Перерезала горло: «модель-фрик» жестоко расправилась с возлюбленным 

Вероника Полынина 1 час назад
Перерезала горло: «модель-фрик» жестоко расправилась с возлюбленным
Фото: Телеграм
Под Санкт-Петербургом 22-летняя девушка перерезала своему молодому человеку горло во время вечеринки, сообщает телеграм-канал 112.
Домашняя вечеринка в поселке Кудрово под Петербургом закончилась трагедией. 22-летняя девушка, которую телеграм-канал называет «моделью-фриком», после ссоры с возлюбленным схватила нож, вонзила ему в грудь, а затем перерезала горло.
Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и полицию.
Девушка задержана, молодой человек находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«Рамблер» писал, что ранее неизвестные в подмосковном Железнодорожном избили и трижды ударили ножом в шею стилиста из-за его внешнего вида и необычного цвета волос.
Происшествия , Санкт-Петербург
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