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Фигурантам дела «Нового величия» дали до 7 лет тюрьмы 

Lenta.ru 1 час назад
Фигурантам дела «Нового величия» дали до 7 лет тюрьмы
Фото: РИА Новости
Трое фигурантов дела «Нового величия», обвиненных в организации экстремистского сообщества, получили реальные сроки лишения свободы. Руслана Костыленкова как основного фигуранта приговорили к 7 годам лишения свободы. Остальные будут отбывать наказание условно, сообщает ТАСС.
Суд исключил из обвинения фигурантов дела участие в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.1 УК). Всем подсудимым квалифицировано обвинение по части 1 статьи 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).
Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков в своем Telegram-канале написал, что суд не нашел отягчающих обстоятельств ни у кого из подсудимых, смягчающие — у всех из них.
Ранее суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества.
В марте 2018 года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества, ставившего своей целью свергнуть власть в России. В СИЗО оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.
По мнению стороны защиты, настоящим инициатором создания движения был провокатор, внедренный силовиками, который настоял на написании устава, снял помещения для встреч, а позже дал показания, которые легли в основу обвинения. В январе программу движения признали безопасной для власти — в листовках движения не нашли призывов к экстремизму. Фигуранты дела при этом находятся в списке террористов и экстремистов.
В сентябре 2018 года в интернете начался сбор подписей за прекращение дела «Нового величия». На момент написания заметки, петицию подписали более 320 тысяч человек.
15 августа 2018-го в защиту фигурантов дела «Нового величия» в центре Москвы прошел несанкционированный «Марш матерей», в котором приняли участие сотни, а по другим оценкам — тысячи людей. На следующий день Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.
В 2019 году другого участника движения Павла Ребровского осудили и приговорили к 2,5 года колонии, однако в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, заявив, что давал их под давлением. В результате его отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение. Также в марте 2019-го к 2 годам лишения свободы условно приговорили признавшего вину и заключившего досудебное соглашение Рустама Рустамова, который дал показания на всех участников.
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