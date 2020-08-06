Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания 

Актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП сидел на заднем сидении своего автомобиля, сообщила одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Девушка, работающая врачом, рассказала, что подошла к находившемуся в перевернутой "Ладе" Сергею Захарову . По ее словам, он был в сознании, и она попросила очевидцев не трогать его.

"Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль", — добавила свидетель.

Защитница потерпевших задала ей вопросы, которые вызвали негодование у адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. В результате случилась словесная перепалка, за которую тот получил замечание от судьи.

Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной Ефремовым материальной помощи.

Позднее Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии, и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.

Накануне в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. На заседании Ефремов отказался от признательных показаний и заявил, что ничего не помнит об аварии.