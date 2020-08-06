Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Химках задержан вандал, бросивший венок в Вечный огонь у памятника «Отстоявшим Отчизну» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Химках задержан бросивший венок в Вечный огонь
Фото: depositphotos.com
Полиция задержала вандала, бросившего венок в Вечный огонь у памятника "Отстоявшим Отчизну" в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Химкам по подозрению в совершении вандализма на пересечении проспекта Мира и улицы Победы задержали 60-летнего жителя Калининграда. Установлено, что мужчина возле памятника "Отстоявшим Отчизну" кинул в огонь венок", — сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм").
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
ТАСС: последние новости
Новый адвокат потерпевших по делу Ефремова работала с Пашаевым до его судимости Новый адвокат потерпевших по делу Ефремова работала с Пашаевым до его судимости СМИ: не менее шести человек погибли в результате взрыва в Бейруте СМИ: не менее шести человек погибли в результате взрыва в Бейруте Суд Москвы признал семь участников "Нового величия" виновными по делу об экстремизме Суд Москвы признал семь участников "Нового величия" виновными по делу об экстремизме
Происшествия , МВД , Химки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Кипр уничтожил запасы селитры
Кипр уничтожил запасы селитры
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Мальчик выжил один в море благодаря фильму
Мальчик выжил один в море благодаря фильму
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение