В Химках задержан бросивший венок в Вечный огонь

"Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Химкам по подозрению в совершении вандализма на пересечении проспекта Мира и улицы Победы задержали 60-летнего жителя Калининграда. Установлено, что мужчина возле памятника "Отстоявшим Отчизну" кинул в огонь венок", — сообщили в полиции.