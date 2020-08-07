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Стало известно о задержании связанного со взрывом в Бейруте россиянина 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
Стало известно о задержании связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина. Об этом написал корреспондент Al Jazeera Тимур Ажари в своем Twitter.
Гречушкина по просьбе ливанских властей и Интерпола задержала полиция Кипра. Подчеркивается, что россиянина не арестовали, ему просто «задали несколько вопросов».
О том, что службы безопасности Кипра начали разыскивать мужчину, стало известно 5 августа. Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего хабаровчанину Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.
Взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой
Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.
В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Взрывоопасное вещество находилось там без соответствующих мер безопасности и угрожало жизни граждан, добавил Дияб.
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Происшествия , Видео , Интерпол , Бейрут
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