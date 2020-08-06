В суде по делу Ефремова произошла драка 

Во время трансляции заседания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы произошла драка, сообщает «Вечерняя Москва». Конфликт возник между журналисткой и слушательницей.

По данным корреспондента, трансляцию заседания, на котором дело слушается открыто, журналисты и слушатели смотрят в отдельном помещении. Отмечается, что несколько женщин громко шумели, а одна сотрудниц СМИ попросила не мешать записи. Однако устное предупреждение не сработало, завязалась потасовка. Женщины повалили друг друга на землю. Позже их разняли.

Как сообщал «Рамблер», 6 августа на очередном заседании о смертельном ДТП свидетель трагедии заявил, что за рулем джипа, протаранившего отечественный фургон, сидел именно Михаил Ефремов. По словам очевидца, сразу после столкновения актера вывели из передней левой двери автомобиля, где находится водительское кресло. После этого Ефремов попросил закурить, развел руками и его увели полицейские.