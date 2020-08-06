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Россиянка провалила ЕГЭ и попыталась убить себя 

Артём Кульша 17 минут назад
Россиянка провалила ЕГЭ и попыталась убить себя
Фото: ТАСС
Несовершеннолетняя жительница Москвы совершила попытку самоубийства из-за того, что плохо сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что вчера 17-летняя выпускница, находясь в одной из квартир в одном из домов в Береговом проезде, Западный административный округ (ЗАО), получила на электронную почту письмо с результатами ЕГЭ. Они оказались недостаточно высокими для поступления в тот вуз, в который она хотела поступить.
По этой причине девушка нанесла себе травмы, которые могли привести к ее смерти. Она испугалась этого и сообщила о своем поступке молодому человеку, с которым встречается. Тот вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали выпускницу и спасли ее жизнь.
В свою очередь, сотрудники полиции инициировали проведение проверки по факту произошедшего. В ходе нее они уже выяснили, причиной попытки девушки убить себя стал исключительно стресс, возникший из-за плохих результатов ЕГЭ.
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Происшествия , Москва
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