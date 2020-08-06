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В лесу на западе Москвы мужчина изнасиловал двух женщин 

Газета.Ru 26 минут назад
В Москве мужчина изнасиловал двух женщин
Фото: РИА Новости
Следователи задержали мужчину подозреваемого в изнасиловании над двумя женщинами в Чоботовском лесу на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.
По данным следствия, утром 5 августа на территории Чоботовского леса мужчина напал на девушку и изнасиловал ее, а спустя время совершил такое же преступление в отношении другой женщине в этой же парковой зоне. По подозрению в преступлении был задержан гражданин 1982 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. В СК намерены просить суд об аресте фигуранта дела.
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