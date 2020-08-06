Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку

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Массовая драка мигрантов из-за женщины попала на видео 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
Массовая драка со стрельбой, в которой приняли участие десятки представителей таджикской диаспоры, произошла на улице Караульной в Красноярске. Как сообщают СМИ, причиной конфликта, переросшего в потасовку возле рынка «Южный-2», стала женщина. Произошедшее сняли на камеру очевидцы.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю заявили, что после инцидента были задержаны несколько человек. По их сведениям, конфликт между торговцами-мигрантами возник из-за ревности к даме. При этом сам факт стрельбы пока не подтвержден. Сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Происшествия , Видео , МВД , Красноярск
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