Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку

Массовая драка со стрельбой, в которой приняли участие десятки представителей таджикской диаспоры, произошла на улице Караульной в Красноярске. Как сообщают СМИ, причиной конфликта, переросшего в потасовку возле рынка «Южный-2», стала женщина. Произошедшее сняли на камеру очевидцы.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю заявили, что после инцидента были задержаны несколько человек. По их сведениям, конфликт между торговцами-мигрантами возник из-за ревности к даме. При этом сам факт стрельбы пока не подтвержден. Сейчас проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.