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ФСБ раскрыла результаты новой спецоперации в пяти регионах 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
ФСБ сообщила о новой спецоперации в пяти регионах
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
ФСБ раскрыла результаты новой спецоперации против подпольных оружейников, прошедшей в пяти регионах России. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Задержаны 25 подозреваемых, которые занимались переделкой гражданского оружия в боевое, изготовлением боеприпасов в 12 мастерских. Арсенал они сбывали. У них изъято 116 единиц боевого и гражданского огнестрельного оружия. Среди них пулемет, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы. Кроме того, спецслужбы обнаружили гранаты, патроны, взрыватели, свыше пяти килограммов пороха, приспособления для бесшумной стрельбы.
Спецоперация проходила в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Тюменской, Челябинской и Белгородской областях.
Оперативное видео ФСБ публикует RT в своем Telegram-канале.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают мужчину. Показано изъятое оружие.
3 августа сообщалось, что ФСБ накрыла подпольную сеть торговли оружием в 12 регионах России. Задержаны 42 человека. Спецоперация проводилась в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях. Изъяты 179 стволов и специальное оборудование, в том числе 3D-принтеры.
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Происшествия , ФСБ
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