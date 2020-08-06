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Бармен заведения, которое Ефремов посетил перед аварией, подтвердил, что актер в день ДТП был пьян 

Агентство «Москва» 1 час назад
Бармен дал показания против Ефремова
Фото: РИА Новости
Бармен Кирилл Пухов, который работал в баре «Улисс», заявил, что в день аварии актер Михаил Ефремов приходил в заведение дважды и был нетрезв. Об этом, как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва», свидетель обвинения сообщил в ходе заседания в Пресненском районном суде столицы.
По словам свидетеля, в первый визит в заведение актера проводили до дома, а во второй — Ефремов длительное время говорил по телефону с владельцем бара.
Пухов рассказал, что актер приходил в бар два-три раза в неделю, но алкоголь употреблял не всегда, а иногда заходил поесть. Свидетель отметил, что в день аварии подсудимый был нетрезв. «Тем днем мне показалось, что Михаил Олегович — наш дорогой гость — был в состоянии опьянения. Поэтому я пошел его провожать», — рассказал Пухов.
Накануне, 5 августа, прокурор озвучила вменяемое Михаилу Ефремову обвинение. Актер признать вину отказался, отметив, что ничего про тот вечер не помнит. Также в суде выступили свидетели — инспекторы ДПС, которые работали на месте аварии.
Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , ГИБДД
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