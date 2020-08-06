Опубликована переписка Энди Картрайта с любовницей 

«Комсомольская правда — Петербург опубликовала переписку рэпера Александра Юшко , более известного как Энди Картрайт, с девушкой, которую следователи называют его любовницей. Правоохранители полагают, что отношения на стороне послужили поводом для убийства артиста его женой.

В многочисленных диалогах молодые люди интересуются друг у друга самочувствием, периодически договариваются о встречах. При этом из переписки становится понятно, что они общаются достаточно давно: девушка, например, хорошо знает, какое пиво предпочитал рэпер, привозила ему подарки из Башкирии, а он в свою очередь поздравлял ее с 8 марта.

При этом общение молодых людей изобиловало и более откровенными деталями. В частности, они обсуждали рождение детей, на прощание Картрайт виртуально «целовал» собеседницу в щеку и «обнимал». В одном из диалогов рэпер напомнил девушке как попрощался с ней при последней встрече: «Хлопнул по попе, сел в тачку и полетел».

Адвокат супруги артиста, которая обвиняется в его убийстве, Ирина Скурту, комментируя переписку, подтвердила ее подлинность и заявила, что ее подзащитная прекрасно знала о существовании девушки. По мнению юриста, это обычная поклонница.

«Они виделись с этой девушкой в марте, какой конфликт из-за нее может быть в июле?» — резюмировала Скурту.

Как сообщал «Рамблер», жена Юшко Марина Кохал уверяет, что ее супруг скончался от передозировки наркотиками. Тело мужа она решила расчленить и спрятать, чтобы отстоять его доброе имя. Позже эксперты выяснили, что следов наркотиков в организме погибшего обнаружено не было.