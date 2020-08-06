Закидавшие старушку камнями дети попали на видео 

Дети закидали старушку камнями в одном из дворов Ростова-на-Дону. Инцидент сняла на камеру его очевидица, запись опубликована в сообществе «Ростов-Главный» во «ВКонтакте». Она сообщила, что подросткам не понравилось замечание пожилой женщины, и в ответ ребята стали бросать в нее камни. На кадрах видно, как жительница дома старается подальше уйти, но уверовавшие в свою безнаказанность мальчики продолжают «обстреливать» свою жертву.

По словам девушки, местные дети ежедневно «творят беспредел» во дворе, повреждая припаркованные там машины.