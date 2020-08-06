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Фигуранты дела «Нового величия» признаны виновными 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
Суд оглашает приговор по делу «Нового величия»
Фото: РИА Новости
Люблинский суд Москвы сегодня признал участников организации «Новое величие» виновными. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что участники «Нового величия» были арестованы в марте 2018 года и обвинены в организации экстремистского сообщества. Сами подсудимые утверждают, что идею создания организации им подсказали провокаторы из силовых структур. Гособвинение попросило приговорить трех фигурантов дела к срокам до 7,5 лет лишения свободы, остальных — к условному наказанию.
Сегодня в Люблинском суде Москвы началось оглашение приговора по делу.

«Виновны в создании экстремистского сообщества…», — заявил судья.

При этом, по данным ТАСС, адвокат одного из подсудимых Светлана Сидоркина сразу же заявила, что обжалует это решение.

«Конечно, мы обжалуем», — отметила она, не дождавшись оглашения наказания подсудимым.

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Происшествия , Светлана Сидоркина , ИТАР-ТАСС , Москва
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