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Российские дети закидали камнями старушку 

Lenta.ru 39 минут назад
В Ростове-на-Дону дети закидали камнями старушку, которая сделала им замечание. Местная жительница записала произошедшее на видео, оно опубликовано в сообществе «Ростов-Главный» во «ВКонтакте».
Девушка, живущая на проспекте Стачки 208/1, рассказала, что дети каждый день «творят беспредел» и кидаются камнями, повреждая припаркованные во дворе автомобили. Им сделала замечание пожилая женщина, однако вместо того, чтобы уйти, подростки начали кидаться камнями в нее.
На кадрах видно, что когда женщина отошла, дети побежали за ней и продолжили кидаться камнями. Автор ролика охарактеризовала пенсионерку как «абсолютно интеллигентного человека». Пострадала ли женщина, неизвестно.
9 июня сообщалось, что в городе Березовском Свердловской области мужчина на роликах сбил 81-летнюю пенсионерку на велосипедной дорожке в лесопарке «Тропа здоровья», после чего скрылся. Женщина ударилась головой и умерла через три дня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
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Происшествия , Видео
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