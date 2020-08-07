Очередное экологическое ЧП случилось в Норильске . На этот раз разлив топливно-водяной смеси произошёл в результате работ по ликвидации последствий майской аварии на ТЭЦ-3. Загрязнению подвреглась река Амбарная.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росприроднадзор, при перекачке смеси из танков, расположенных у реки, произошёл обрыв гибкого трубопровода. В результате жидкость вылилась на рельеф местности, а затем попала в водоём.

Работы проводит организация «Политех». По иформации компании, в реку попал один кубометр топлива. Сотрудники Росприроднадзора, которые находятся в регионе, подтвердить эти данные не могут. Вопреки распоряжению президента РФ, компания не сообщила о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников Росприроднадзора.

В конце мая на принадлежащей компании «Норникель» ТЭЦ из-за разгерметизации резервуара произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В конце июня предприятие вновь оказалось в центре скандала. Корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace обнаружили перекачку стоков в тундру. По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с ГМК «Норникель», произошло 12 июля. На этот раз на полуострове Таймыр в грунт попало около 44,5 тонны авиационного керосина при его перекачке из баржи. Авария случилась из-за разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», писал NEWS.ru.