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Добровинский предложил адвокату Ефремова выпить «воду с ядом» 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Добровинский предложил Пашаеву стакан воды с «ядом»
Фото: РИА Новости
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защищающему актера Эльману Пашаеву выпить воду "с ядом". Об этом сообщает "Пятый канал".
Перед началом заседания Пашаев попросил воды. В ответ на его просьбу Добровинский предложил попить из его бутылки.

"Возьмите мою. Правда, она с ядом", — сказал адвокат потерпевшей стороны.

Пашаев, заявил, что в этом нет ничего страшного и отпил.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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