Добровинский предложил Пашаеву стакан воды с «ядом»

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Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защищающему актера Эльману Пашаеву выпить воду "с ядом". Об этом сообщает "Пятый канал".

Перед началом заседания Пашаев попросил воды. В ответ на его просьбу Добровинский предложил попить из его бутылки.

"Возьмите мою. Правда, она с ядом", — сказал адвокат потерпевшей стороны.

Пашаев, заявил, что в этом нет ничего страшного и отпил.