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Роскошная машина адвоката Пашаева находится в залоге 

Слово и Дело 10 минут назад
Maybach Пашаева оказался в залоге
Фото: Слово и Дело
Автомобиль марки Mercedes Maybach правозащитника Эльмана Пашаева, представляющего интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, оказался заложен под некоторую сумму.
Ранее Пашаев неоднократно признавался различными СМИ в том, то ведет несколько десятков дел одновременно, а также является юристом множества известных личностей. Также к зданию суда он приезжает на дорогой иномарке, чья стоимость оценивается в пять миллионов рублей, сообщает издание "Комсомольская правда".
Однако вскоре выяснилось, что ПТС на машину находится в залоге с прошлого года, а долг Пашаева различным организациям и налоговой службу в общей сложности составляет примерно 780 тысяч рублей, из которых почти 216 тысяч рублей составляют пенни.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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