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Пашаев: «Ефремову платили деньги за критику Путина» 

Мария Иванова 4 минуты назад
Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный Михаил Ефремов читал стихотворения, критикующие власть, ради денег и на самом деле хорошо относится к президенту Владимиру Путину. Отрывок интервью с защитником телеведущая Ольга Скабеева опубликовала на своей странице в Instagram.

«Ему дают готовые стихи, [так же — прим.ред.] как ему говорят, где надо сниматься, в каких ролях. Играет и убийцу, и, не знаю, кого угодно. О какой оппозиции может идти речь?» — заявил адвокат.

По его словам, в личной беседе Ефремов признался, что очень хорошо относится к Путину.

«Я говорю: «Подождите, вы же про него фигачите с утра до вечера». Он говорит: «Эльман, ну за это мне платят деньги, а я читаю, исполняю. При чем здесь моя позиция, у меня другая позиция», — процитировал Ефремова адвокат.

Также он рассказал, что на кухне у актера висит портрет Путина.
Как сообщал «Рамблер», Пашаев стал адвокатом Ефремова после аварии, произошедшей в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Затем сам актер подтвердил это в суде.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил он.

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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ольга Скабеева , Владимир Путин
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