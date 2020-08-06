Представляющий интересы актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что артист хорошо относится к президенту Владимиру Путину , а участие в оппозиционном проекте «Гражданин поэт» принимал из-за денег.

По словам Пашаева, Ефремов не является оппозиционером, а сатирический проект «Гражданин поэт», в котором актер высмеивал власть, — это просто бизнес. Защитник сравнил это с ролями в кино, которые не отражают личности актера.

«Ефремову же дают готовые стихи. Это как роли в кино, где он играл и убийц, и кого угодно. Со стихами точно так же. О какой оппозиции может идти речь?», — заявил Пашаев в эфире программы «60 минут», фрагмент которой опубликовала в Instagram телеведущая Ольга Скабеева.

Он также заявил, что Ефремов очень уважает президента, а портрет Путина висит у него над входом в кухню.

«Когда получаешь награду из рук Путина, то, конечно, это честь. Портрет президента висит у Ефремова на кухне — над дверью. Я сам смеялся. Я говорю: «Вы к нему относитесь хорошо?». Он говорит: «Очень хорошо». Я ему говорю: «Подождите, вы же про него фигачите с утра до вечера». А он отвечает «Мне за это платят деньги, а читаю, исполняю». Причем здесь его политическая позиция? У него другая позиция», — рассказал Пашаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 5 Авг 2020 в 1:18 PDT «Какая лютая жесть! Пашаев о политических взглядах Ефремова», — прокомментировала выступление адвоката Скабеева.

Ранее адвокат уже заявлял, что его подзащитный не является оппозиционером.

«Когда я процитировал подзащитному несколько вопросов ваших коллег о его стихотворениях на (YouTube) канале «Гражданин поэт», в которых он критикует власть, то Михаил мне ответил так: «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа». При этом он отметил, что клоун — это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и про Горбачева, и про Ельцина, и о других политических деятелях, и разного рода событиях», — говорил ранее Пашаев.