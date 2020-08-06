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Ефремов доставлен в суд на очередное заседание по делу о ДТП 

RT на русском 1 час назад
Ефремов доставлен в суд на заседание по делу о ДТП
Фото: АГН «Москва» © Андрей Никеричев
Актёр Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия во втором судебном заседании по существу уголовного дела о смертельном ДТП, передаёт ТАСС.
Сообщается, что актёр вновь приехал в тёмной бейсболке.
На прошлом заседании обвиняемый не признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит событий того дня.
Также были представлены результаты экспертизы ДНК, которая подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время аварии.
8 июня Ефремов в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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