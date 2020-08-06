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В ФСБ раскрыли пароли Сафронова из книги историка для передачи секретных данных 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
Сафронов использовал пароли из книги Роя Медведева
Фото: Lenta.ru
В обвинении советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова указано, что он использовал для передачи секретных сведений пароли, позаимствованные им из фрагментов книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов.
По его словам, из постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого следует, что он передавал информацию с домашнего компьютера. В ФСБ раскрыли, что журналист использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt.
5 августа сообщалось, что Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за Сафроновым как минимум с осени 2019 года. По данным ФСБ, имеются два сообщения разведки, датированных сентябрем 2019-го и мартом 2020 года. Из них следует, что сотрудник чешской разведки, с которым якобы сотрудничал Сафронов, имеет специальную подготовку и причастен к деятельности иностранной спецслужбы, а собранные и переданные журналистом сведения оказались в распоряжении иностранных спецслужб. В обвинении не конкретизируется эта информация и не указана личность сотрудника чешской разведки.
Ивана Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.
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Происшествия , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос
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