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11-летнего школьника придавило насмерть бетонной плитой 

Павел Тиунов 56 минут назад
11-летнего школьника придавило насмерть бетонной плитой
Фото: РИА Новости
11-летний школьник скончался под бетонной плитой, которая обрушилась на него на детской площадке, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеследственного управления СК по Астраханской области.
Трагедия произошла около 5 вечера 5 августа во дворе жилого дома на улице Яблочкова в Ленинском районе города. Мальчик взбирался вверх на металлическую лестницу, основанием для которой служила вертикально закрепленная бетонная плита. Конструкция обломилась, обрушившись на школьника. От тяжелых травм, полученных на месте происшествия, мальчик умер до приезда медиков. Следователи инициировали проведение доследственной проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
Ранее, как сообщал "Рамблер", краснодарские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в Сочи. Мальчик зашел на территорию коммерческого предприятия на Улице Армавирской, где находился незакрытый вольер с двумя медведями. Животные напали на ребенка, в результате от полученных травм он скончался. Правоохранители усматривают в происшествии состав преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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Происшествия , СКР , Астраханская Область
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