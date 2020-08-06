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Воспитателя детсада в Новодвинске осудили за жестокое обращение с детьми 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Воспитателя осудили за жестокое обращение с детьми
Фото: РИА Новости
Суд в Новодвинске Архангельской области приговорил бывшую воспитательницу детсада к обязательным работам на срок 400 часов и возмещение морального ущерба за жестокое обращение с детьми, говорится в четверг в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Мировой судья судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего воспитателя МДОУ "Детский сад "Радуга" 32-летнюю Елену Пономареву виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, а именно в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию четырех малолетних, являющихся воспитанниками этого дошкольного образовательного учреждения, соединенного с жестоким обращением с ними. Приговором суда Пономаревой назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года", — говорится в сообщении. С нее будет взыскано 120 тыс. рублей за моральный ущерб.

С января по апрель 2019 года Пономарева наказывала четырех воспитанников детского сада 2012 года рождения. Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровой комнаты, где оставляла одних. В одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом — при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в ухо.
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Происшествия , Елена Пономарева , Архангельская Область , Новодвинск
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