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Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В ночь на 5 августа в Москве местные жители обнаружили брошенного ребенка. Мальчик громко плакал в коляске у подъезда одного из жилых домов на Студенческой улице в Дорогомилове. Обеспокоенные ситуацией жители вызвали полицию, которая занялась поисками родителей оставленного на улице малыша. Позже стало известно, что их доставили в полицию.
Мать ребенка пояснила свои действия корреспондентам. Женщина рассказала на камеру, что она очень любит своего сына, и произошла какая-то ошибка. По данным СМИ, отец мальчика выгнал из дома свою жену, а затем вынес на улицу в коляске и самого ребенка. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Происшествия , Видео , Новости Москвы
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