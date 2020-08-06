Раскрыта правда о «русском следе» во взрыве в Бейруте

Судовладельцем судна Rhosus, селитра с которого по основной версии взорвалась в ливанском Бейруте , официально по документам числится болгарская компания болгарская компания Briar Wood Corporation, передаёт РИА Новости.

По данным председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ), компания указана как регистровый владелец.

Он рассказал, что обычно судовладелец задешево покупает судно, которое планируют списать на металлолом, и после небольшого ремонта приобретает документы и начинает эксплуатировать его под «удобным флагом».

Взорвавшееся судно Rhosus было 1986 года постройки.

Напомним, разрушительный взрыв в столице Ливана произошел вечером 4 августа. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести. 300 тысяч человек лишились своих жилищ. В Бейруте введено чрезвычайное положение, город объявлен зоной бедствия.

Россия оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от взрыва: первые два борта МЧС уже прибыли в Ливан.

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