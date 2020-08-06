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Главный инфекционист США нуждается в защите из-за угроз 

Газета.Ru 32 минуты назад
Врач в США заявил об угрозах из-за пандемии
Фото: ТАСС
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что его семья нуждается в защите из-за постоянных угроз. Об этом он рассказал в интервью CNN.
По словам Фаучи, его семья получает угрозы расправы из-за его заявлений о пандемии новой коронавирунсой инфекции.

"Угрожать смертью мне и моей семье и беспокоить моих дочерей до такой степени, что я должен требовать защиту — это просто удивительно", — заявил Фаучи.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране выявлено более 4 млн случаев заболевания, из них более 158 тысяч — с летальным исходом.
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Происшествия , В мире , Криминал , Энтони Фаучи , CNN , США
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