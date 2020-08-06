Врач в США заявил об угрозах из-за пандемии

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что его семья нуждается в защите из-за постоянных угроз. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По словам Фаучи, его семья получает угрозы расправы из-за его заявлений о пандемии новой коронавирунсой инфекции.

"Угрожать смертью мне и моей семье и беспокоить моих дочерей до такой степени, что я должен требовать защиту — это просто удивительно", — заявил Фаучи.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране выявлено более 4 млн случаев заболевания, из них более 158 тысяч — с летальным исходом.