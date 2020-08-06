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Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ 

Вадим Дроздов 25 минут назад
5 августа на одном из рынков в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Аджман вспыхнул сильнейший пожар. Огонь распространился на всю территорию рынка. К месту происшествия были отправлены все экстренные службы города. Данные о пострадавших пока что не поступали.
Пользователи социальных сетей уже окрестили этот пожар "вторым Бейрутом". Следователям еще предстоит установить причины пожара — был ли он вызван поджогом, коротким замыканием или жарой — в дневные часы в Объединенных Арабских Эмиратах отметка термометра превышает отметку в 50 градусов. Здание рынка частично обрушилось. Пожарным удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся на соседние здания.
Происшествия , Видео , Аджман , ОАЭ
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